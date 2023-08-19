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«Реал Сосьедад» на последних минутах упустил победу в матче с «Сельтой»

«Реал Сосьедад» на последних минутах упустил победу в матче с «Сельтой»
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Завершился матч 2-го тура испанской Примеры, в котором «Реал Сосьедад» принимал «Сельту». Встреча завершилась вничью — 1:1.

На 22-й минуте Андер Барренечеа вывел хозяев вперёд после передачи Такефусы Кубо.

Барренечеа забивает с навеса Кубо.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На четвёртой добавленной ко второму тайму минуте Оскар Мингеса спас «Сельту» от поражения.

Испания - Примера . 2-й тур
19 августа 2023, суббота. 18:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 1
Сельта
Виго
1:0 Барренечеа – 22'     1:1 Мингеса – 90+4'    
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