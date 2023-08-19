«Реал Сосьедад» на последних минутах упустил победу в матче с «Сельтой»
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Завершился матч 2-го тура испанской Примеры, в котором «Реал Сосьедад» принимал «Сельту». Встреча завершилась вничью — 1:1.
На 22-й минуте Андер Барренечеа вывел хозяев вперёд после передачи Такефусы Кубо.
Барренечеа забивает с навеса Кубо.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На четвёртой добавленной ко второму тайму минуте Оскар Мингеса спас «Сельту» от поражения.
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