«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: «шпоры» открыли счёт в матче

В эти минуты проходит матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 50-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Тоттенхэма» Папе Сарр — 1:0.

В прошлом сезоне АПЛ команды встречались дважды. В первом круге «Манчестер Юнайтед» обыграл соперника — 2:0. Во втором круге команды разошлись миром — 2:2.

По итогам сезона-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» занял третье место, набрав 75 очков. Команда получила право представлять Англию в Лиге чемпионов. «Тоттенхэм» расположился на восьмом месте, имея 60 очков в активе.