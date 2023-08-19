«Сочи» — «Ростов»: хозяева повели 2:0. Гол на счету Джорджевича

Сегодня, 19 августа, проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между «Сочи» и «Ростовом». Игра идёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Главный арбитр встречи — Роман Галимов. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 28-й минуте встречи сочинцы смогли увеличить своё преимущество до двух мячей. Автором гола стал нападающий Лука Джорджевич, а результативную передачу сделал Мартин Крамарич. Идёт 30-я минута встречи, счёт — 2:0. Для 29-летнего черногорского форварда этот гол стал первым в новом сезоне.

В России Джорджевич успел поиграть за санкт-петербургский «Зенит», тульский «Арсенал» и московский «Локомотив».