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«Сочи» — «Ростов»: хозяева повели 2:0. Гол на счету Джорджевича

«Сочи» — «Ростов»: хозяева повели 2:0. Гол на счету Джорджевича
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Сегодня, 19 августа, проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между «Сочи» и «Ростовом». Игра идёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Главный арбитр встречи — Роман Галимов. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2023, суббота. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
4 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Крамарич – 16'     2:0 Джорджевич – 28'     3:0 Крамарич – 69'     4:0 Медведев – 76'    

На 28-й минуте встречи сочинцы смогли увеличить своё преимущество до двух мячей. Автором гола стал нападающий Лука Джорджевич, а результативную передачу сделал Мартин Крамарич. Идёт 30-я минута встречи, счёт — 2:0. Для 29-летнего черногорского форварда этот гол стал первым в новом сезоне.

В России Джорджевич успел поиграть за санкт-петербургский «Зенит», тульский «Арсенал» и московский «Локомотив».

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