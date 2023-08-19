«Краснодар» — «Локомотив»: гол Ахметова вывел хозяев вперёд

Сегодня, 19 августа, на стадионе «Краснодар» проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Краснодар» играет с московским «Локомотивом». Матч обслуживает бригада во главе с арбитром Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сразу после начала второй половины встречи «Краснодар» повёл в счёте. На 46-й минуте матча гол забил полузащитник хозяев Ильзат Ахметов.

Этот гол стал первым в новом сезоне для 25-летнего футболиста сборной России. Всего в составе краснодарцев Ильзат провёл 46 игр, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Ранее Ахметов выступал за казанский «Рубин» и московский ЦСКА.