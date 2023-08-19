Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: стартовые составы команд на матч АПЛ

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: стартовые составы команд на матч АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» (Манчестер, Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Стали известны стартовые составы команд.

Англия - Премьер-лига . 2-й тур
19 августа 2023, суббота. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Диаш, Аканжи, Уолкер, Ковачич, Родри, Фоден, Грилиш, Альварес, Холанд.

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Бёрн, Гимарайнс, Тонали, Жоэлинтон, Альмирон, Гордон, Исак.

В прошлом сезоне АПЛ команды встречались дважды. В первом круге они разошлись миром — 3:3. Во втором круге «Манчестер Сити» обыграл соперника — 2:0.

По итогам сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» занял первое место, набрав 89 очков. Команда получила право представлять Англию в Лиге чемпионов. «Ньюкасл» расположился на четвёртом месте, имея 71 очко в активе. «Сороки» также примут участие в Лиге чемпионов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023