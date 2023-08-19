«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: стартовые составы команд на матч АПЛ

В эти минуты проходит матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» (Манчестер, Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Стали известны стартовые составы команд.
Составы команд:
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Диаш, Аканжи, Уолкер, Ковачич, Родри, Фоден, Грилиш, Альварес, Холанд.
«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Бёрн, Гимарайнс, Тонали, Жоэлинтон, Альмирон, Гордон, Исак.
В прошлом сезоне АПЛ команды встречались дважды. В первом круге они разошлись миром — 3:3. Во втором круге «Манчестер Сити» обыграл соперника — 2:0.
По итогам сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» занял первое место, набрав 89 очков. Команда получила право представлять Англию в Лиге чемпионов. «Ньюкасл» расположился на четвёртом месте, имея 71 очко в активе. «Сороки» также примут участие в Лиге чемпионов.
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