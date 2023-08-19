Захарян посетил матч «Реал Сосьедад» — «Сельта»

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Российский полузащитник Арсен Захарян присутствовал на матче 5-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Сельта».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В ближайшие дни Захарян должен стать игроком «Реала Сосьедад». Ранее россиянин выступал за московское «Динамо».

На 22-й минуте Андер Барренечеа вывел хозяев вперёд после передачи Такефусы Кубо. На четвёртой добавленной ко второму тайму минуте Оскар Мингеса спас «Сельту» от поражения.

В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет с «Лас-Пальмасом», а «Сельта» — с мадридским «Реалом». В матче 1-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Жироной» (1:1), а «Сельта» проиграла «Осасуне» (0:2).

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Сосьедад» занял четвёртое место, а «Сельта» — 13-е.