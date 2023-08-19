Кокорин не попал в стартовый состав «Фиорентины» на матч с «Дженоа»

Сегодня, 19 августа, состоится матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором «Дженоа» примет «Фиорентину». Игра пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» (Генуя). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Дженоа»: Риера, Бираски, Бани, Дрэгушин, Хефти, Кариколь, Френнруп, Бадель, Торсбю, Ретеги, Гудмундссон

«Фиорентина»: Терраччано, Мелинкович, Раньери, Бираги, Кайоде, Артур, Мандрагора, Бонавентура, Гонсалес, Брекало, Н'Зола

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин начнёт матч на скамейке запасных.

В предыдущем сезоне «Фиорентина» заняла восьмое место в Серии А. «Дженоа» проводил минувший сезон в Серии В, где финишировал на второй строчке турнирной таблицы.