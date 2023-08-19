«Наполи» победил «Фрозиноне» в матче 1-го тура Серии А
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Завершился матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором «Фрозиноне» принимал «Наполи». Игра проходила на стадионе «Бенито Стрипе». Неаполитанцы одержали победу со счётом 3:1.
На седьмой минуте Абду Арруи вывел хозяев вперёд, реализовав 11-метровый удар. На 24-й минуте Маттео Политано сравнял счёт. В концовке первого тайма Виктор Осимхен вывел гостей вперёд, а на 72-й минуте оформил дубль.
В следующем туре Серии А «Наполи» сыграет с «Сассуоло», а «Фрозиноне» встретится с «Аталантой». В прошлом сезоне чемпионата Италии «Наполи» занял первое место, набрав 90 очков в 38 матчах. «Фрозиноне» проводил минувший сезон в Серии В, где финишировал на первой строчке турнирной таблицы с 80 набранными очками.
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