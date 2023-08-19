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«Наполи» победил «Фрозиноне» в матче 1-го тура Серии А

«Наполи» победил «Фрозиноне» в матче 1-го тура Серии А
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Завершился матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором «Фрозиноне» принимал «Наполи». Игра проходила на стадионе «Бенито Стрипе». Неаполитанцы одержали победу со счётом 3:1.

На седьмой минуте Абду Арруи вывел хозяев вперёд, реализовав 11-метровый удар. На 24-й минуте Маттео Политано сравнял счёт. В концовке первого тайма Виктор Осимхен вывел гостей вперёд, а на 72-й минуте оформил дубль.

В следующем туре Серии А «Наполи» сыграет с «Сассуоло», а «Фрозиноне» встретится с «Аталантой». В прошлом сезоне чемпионата Италии «Наполи» занял первое место, набрав 90 очков в 38 матчах. «Фрозиноне» проводил минувший сезон в Серии В, где финишировал на первой строчке турнирной таблицы с 80 набранными очками.

Италия - Серия А . Серия А. 1-й тур
19 августа 2023, суббота. 19:30 МСК
Фрозиноне
Фрозиноне
Окончен
1 : 3
Наполи
Неаполь
1:0 Арруи – 7'     1:1 Политано – 24'     1:2 Осимхен – 42'     1:3 Осимхен – 79'    
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