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«Краснодар» — «Локомотив»: гости сравняли счёт на 90+8-й минуте

«Краснодар» — «Локомотив»: гости сравняли счёт на 90+8-й минуте
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Сегодня, 19 августа, на стадионе «Краснодар» проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Краснодар» играет с московским «Локомотивом». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2023, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ахметов – 47'     1:1 Миранчук – 90+8'    

В самой концовке встречи, на 90+8-й минуте, «Локомотив» сравнял счёт. Гол забил полузащитник Антон Миранчук. Этот гол стал для 27-летнего россиянина первым в нынешнем сезоне.

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