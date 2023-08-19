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Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад»

Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад»
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Российский полузащитник Арсен Захарян стал игроком «Реала Сосьедад». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с игроком подписан до окончания сезона-2028/2029.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» заплатит за полузащитника «Динамо» € 12 млн плюс бонусы. Захарян успел провести за «Динамо» пять матчей в нынешнем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Сегодня, 19 августа, Захарян посетил матч своей новой команды с «Сельтой». На 22-й минуте Андер Барренечеа вывел хозяев вперёд после передачи Такефусы Кубо. На четвёртой добавленной ко второму тайму минуте Оскар Мингеса спас «Сельту» от поражения. В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет с «Лас-Пальмасом».

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