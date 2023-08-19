Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» спас ничью на 90+8-й минуте матча с «Краснодаром»

«Локомотив» спас ничью на 90+8-й минуте матча с «Краснодаром»
Комментарии

Сегодня, 19 августа, на стадионе «Краснодар» состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Краснодар» играл с московским «Локомотивом». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени.

На 21-й минуте встречи в ворота «Локомотива» был назначен 11-метровый удар. Голкипер москвичей Илья Лантратов сбил защитника «Краснодара» Сергея Волкова в штрафной площади. К мячу подошёл полузащитник Эдуард Сперцян. Однако футболист сборной Армении не смог попасть в ворота. Сразу после начала второй половины встречи «Краснодар» повёл в счёте. На 46-й минуте матча гол забил полузащитник хозяев Ильзат Ахметов. На 90+8-й минуте матча полузащитник Антон Миранчук спас ничейный результат для «Локомотива». Итоговый счёт — 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2023, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ахметов – 47'     1:1 Миранчук – 90+8'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023