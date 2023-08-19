«Альмерия» — «Реал»: Беллингем оформил дубль и вывел гостей вперёд

Продолжается матч 2-го тура испанской Примеры, в котором «Альмерия» принимает мадридский «Реал». Игра идёт на стадионе «Уэгос Медитерранеос». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу гостей.

На третьей минуте Серхио Аррибас вывел «Альмерию» вперёд после передачи Лукаса Робертоне. На 19-й минуте Джуд Беллингем сравнял счёт, а на 60-й минуте забил второй гол.

«Альмерия» начала сезон с поражения в матче с «Райо Вальекано» (0:2). «Реал» в 1-м туре обыграл «Атлетик» Бильбао (2:0).

В предыдущем сезоне «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, набрав 78 очков в 38 матчах. «Альмерия» финишировала на 17-й строчке турнирной таблицы, набрав 41 очко.