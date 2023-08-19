Арсен Захарян поблагодарил «Динамо» в соцсети

Российский полузащитник Арсен Захарян поблагодарил московское «Динамо» после перехода в «Реал Сосьедад».

«Динамо», спасибо за всё! Спасибо за предоставленный шанс. Спасибо за терпение. Спасибо за доверие. Спасибо за любовь. Это было незабываемо!» — написал Захарян в социальной сети.

Ранее Захарян посетил матч 1-го тура чемпионата Испании, в котором его новый клуб сыграл вничью с «Сельтой» со счётом 1:1.

Контракт Захаряна с испанским клубом подписан до окончания сезона-2028/2029. Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» заплатит за полузащитника «Динамо» € 12 млн плюс бонусы. Захарян успел провести за «Динамо» пять матчей в нынешнем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.