Арсен Захарян поблагодарил «Динамо» в соцсети
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Российский полузащитник Арсен Захарян поблагодарил московское «Динамо» после перехода в «Реал Сосьедад».
«Динамо», спасибо за всё! Спасибо за предоставленный шанс. Спасибо за терпение. Спасибо за доверие. Спасибо за любовь. Это было незабываемо!» — написал Захарян в социальной сети.
Ранее Захарян посетил матч 1-го тура чемпионата Испании, в котором его новый клуб сыграл вничью с «Сельтой» со счётом 1:1.
Контракт Захаряна с испанским клубом подписан до окончания сезона-2028/2029. Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» заплатит за полузащитника «Динамо» € 12 млн плюс бонусы. Захарян успел провести за «Динамо» пять матчей в нынешнем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
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