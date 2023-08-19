«Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 4:0 в матче 5-го тура РПЛ

Сегодня, 19 августа, состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между «Сочи» и «Ростовом». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Главным арбитром встречи был Роман Галимов. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени.

На 16-й минуте встречи форвард «Сочи» Мартин Крамарич отправил мяч в сетку ворот Сергея Песьякова и вывел хозяев вперёд. Спустя ещё 12 минут сочинцы смогли увеличить своё преимущество до двух мячей. Автором гола стал Лука Джорджевич, а результативную передачу сделал Крамарич. Во втором тайме футболисты «Сочи» смогли упрочить своё лидерство в матче. На 69-й минуте встречи дубль оформил словенский форвард Мартин Крамарич. А на 76-й минуте чешский футболист Юрий Медведев установил окончательный счёт в матче. 4:0 — победа «Сочи».

После этой победы в активе «Сочи» стало шесть очков, команда поднялась на девятое место турнирной таблицы. «Ростов» остался с семью очками и расположился на 8-й строчке в чемпионате.