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«Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 4:0 в матче 5-го тура РПЛ

«Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 4:0 в матче 5-го тура РПЛ
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Сегодня, 19 августа, состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между «Сочи» и «Ростовом». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Главным арбитром встречи был Роман Галимов. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени.

На 16-й минуте встречи форвард «Сочи» Мартин Крамарич отправил мяч в сетку ворот Сергея Песьякова и вывел хозяев вперёд. Спустя ещё 12 минут сочинцы смогли увеличить своё преимущество до двух мячей. Автором гола стал Лука Джорджевич, а результативную передачу сделал Крамарич. Во втором тайме футболисты «Сочи» смогли упрочить своё лидерство в матче. На 69-й минуте встречи дубль оформил словенский форвард Мартин Крамарич. А на 76-й минуте чешский футболист Юрий Медведев установил окончательный счёт в матче. 4:0 — победа «Сочи».

После этой победы в активе «Сочи» стало шесть очков, команда поднялась на девятое место турнирной таблицы. «Ростов» остался с семью очками и расположился на 8-й строчке в чемпионате.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2023, суббота. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
4 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Крамарич – 16'     2:0 Джорджевич – 28'     3:0 Крамарич – 69'     4:0 Медведев – 76'    
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