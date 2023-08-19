Стал известен номер, под которым будет играть Захарян за «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник Арсен Захарян будет выступать под 12-м номером за «Реал Сосьедад».

Сегодня состоялась официальная презентация бывшего футболиста московского «Динамо» в испанском клубе. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 13 млн. Контракт игрока с командой рассчитан до лета 2029 года.

Стоит отметить, что в составе москвичей Арсен играл под 47-м номером. Всего за бело-голубых Захарян провёл 89 матчей, забил 19 мячей и сделал 20 голевых передач.

Воспитанник академии «Динамо» завоевал с основной командой бронзовые медали чемпионата России, а также признавался лучшим молодым игроком Российской Премьер-Лиги.

За взрослую сборную России 20-летний полузащитник сыграл в семи встречах.