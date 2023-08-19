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«Реал» обыграл «Альмерию», уступая в счёте по ходу матча. У Беллингема два гола и ассист

Завершился матч 2-го тура испанской Примеры, в котором «Альмерия» принимала мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Уэгос Медитерранеос». Гости одержали победу со счётом 3:1.

На третьей минуте Серхио Аррибас вывел «Альмерию» вперёд.

Арибас завершает быструю контратаку.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 19-й минуте Джуд Беллингем сравнял счёт, а на 60-й минуте забил второй гол.

Беллингем сравнивает счёт.

Беллингем замыкает навес Крооса.

На 78-й минуте Винисиус удвоил преимущество мадридцев.

Винисиус забивает с передачи Беллингема.

«Альмерия» начала сезон с поражения в матче с «Райо Вальекано» (0:2). «Реал» в 1-м туре обыграл «Атлетик» Бильбао (2:0). В следующем туре «Реал» сыграет с «Сельтой», а «Альмерия» — с «Кадисом».