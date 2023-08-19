«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: Альварес вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» принимает «Ньюкасл». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 32-й минуте Хулиан Альварес вывел «горожан» вперёд.

В прошлом сезоне АПЛ команды встречались дважды. В первом круге они разошлись миром — 3:3. Во втором круге «Манчестер Сити» обыграл соперника — 2:0.

По итогам сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» занял первое место, набрав 89 очков. Команда получила право представлять Англию в Лиге чемпионов. «Ньюкасл» расположился на четвёртом месте, имея 71 очко в активе. «Сороки» также примут участие в Лиге чемпионов.