«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: Альварес вывел хозяев вперёд
Поделиться
В эти минуты проходит матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» принимает «Ньюкасл». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев.
Англия - Премьер-лига . 2-й тур
19 августа 2023, суббота. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Альварес – 31'
На 32-й минуте Хулиан Альварес вывел «горожан» вперёд.
В прошлом сезоне АПЛ команды встречались дважды. В первом круге они разошлись миром — 3:3. Во втором круге «Манчестер Сити» обыграл соперника — 2:0.
По итогам сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» занял первое место, набрав 89 очков. Команда получила право представлять Англию в Лиге чемпионов. «Ньюкасл» расположился на четвёртом месте, имея 71 очко в активе. «Сороки» также примут участие в Лиге чемпионов.
Комментарии
- 19 августа 2023
-
23:20
-
23:05
-
22:41
-
22:35
-
22:35
-
22:08
-
22:06
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:42
-
21:39
-
21:37
-
21:34
-
21:33
-
21:33
-
21:31
-
21:28
-
21:24
-
21:18
-
21:14
-
21:11
-
21:08
-
21:03
-
20:55
-
20:51
-
20:43
-
20:40
-
20:40
-
20:36
-
20:36
-
20:24
-
20:15
-
20:09
-
20:04
Партнерский контент