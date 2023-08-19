Тренер «Краснодара» Ивич: настоящий счёт сегодняшнего матча должен был быть 3:0 или 4:0

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался по поводу матча 5-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Во‑первых, хочу поздравить моих игроков, они играли хорошо. Если и была одна команда на поле, то это была наша команда. Результат, что мы не выиграли — это нереалистично. Я не помню ни одного момента у соперника. Но такое случается, это футбол. У нас были похожие игры, например, с «Пари НН». Они не забили тогда свои моменты, а мы победили. Настоящий счёт сегодняшнего матча должен был быть 3:0 или 4:0.

У нас был пенальти, перекладина, несколько моментов. У «Локомотива» я не помню даже одного момента. На последней минуте игры мы должны были реагировать лучше. Я в футболе всю свою жизнь. В последние 10 минут этой игры, как и последние 10 минут прошлой игры, у меня возникает такое ощущение, что кто‑то хочет нам намекнуть насчёт нашей позиции в таблице.

С чем связана замена Лукаса Оласы в перерыве и замена Кривцова? Оласа получил жёлтую карточку, плюс он ещё не готов играть 90 минут. Мы хотели защитить его и всю команду на поле. А Никита упал на землю, у него был удар, почувствовал боль, поэтому решили поберечь его», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».

Матч 5-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом» завершился вничью 1:1.