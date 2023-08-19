«Аль-Иттихад» победил «Аль-Таи», «Аль-Хиляль» сыграл вничью. Бензема и Малком не забивали

Сегодня, 19 августа, проходили матчи 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Иттихад», за который выступает бывший нападающий «Реала» Карим Бензема, обыграл «Аль-Таи» со счётом 2:0. Голами в составе победителей отметились Абдерразак Хамдалла и Салех Аль-Амри. Бензема и экс-полузащитник «Челси» Н'Голо Канте провели на поле полный матч, не отметившись результативными действиями.

«Аль-Хиляль» сыграл вничью с «Аль-Фейхой». На 15-й минуте Фэшн Сакала вывел «Аль-Фейху» вперёд. Вскоре Абдулла Аль-Хамдан сравнял счёт. Бывший нападающий «Зенита» Малком вышел на поле с первых минут, не отметившись результативными действиями.