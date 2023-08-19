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«Аль-Иттихад» победил «Аль-Таи», «Аль-Хиляль» сыграл вничью. Бензема и Малком не забивали

«Аль-Иттихад» победил «Аль-Таи», «Аль-Хиляль» сыграл вничью. Бензема и Малком не забивали
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Сегодня, 19 августа, проходили матчи 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Иттихад», за который выступает бывший нападающий «Реала» Карим Бензема, обыграл «Аль-Таи» со счётом 2:0. Голами в составе победителей отметились Абдерразак Хамдалла и Салех Аль-Амри. Бензема и экс-полузащитник «Челси» Н'Голо Канте провели на поле полный матч, не отметившись результативными действиями.

Саудовская Аравия - Про лига . 2-й тур
19 августа 2023, суббота. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
2 : 0
Аль-Таи
Хаиль
1:0 Хамдалла – 54'     2:0 Аль-Амри – 90'    

«Аль-Хиляль» сыграл вничью с «Аль-Фейхой». На 15-й минуте Фэшн Сакала вывел «Аль-Фейху» вперёд. Вскоре Абдулла Аль-Хамдан сравнял счёт. Бывший нападающий «Зенита» Малком вышел на поле с первых минут, не отметившись результативными действиями.

Саудовская Аравия - Про лига . 2-й тур
19 августа 2023, суббота. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
0:1 Сакала – 15'     1:1 Аль-Хамдан – 20'    
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