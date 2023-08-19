«Интер» обыграл «Монцу», «Фиорентина» без Кокорина разгромила «Дженоа»

Сегодня, 19 августа, проходили матчи 1-го тура итальянской Серии А.

«Фиорентина» одержала разгромную победу в гостевом матче с «Дженоа». Голами в составе «фиалок» отметились Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура, Николас Гонсалес и Роландо Мандрагора. В составе «Дженоа» отличился Давиде Бираски. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин провёл весь матч на скамейке запасных.

«Интер» победил «Монцу» со счётом 2:0. Оба гола в составе «нерадзурри» забил Лаутаро Мартинес — на восьмой и 76-й минутах.

Ранее «Наполи» победил «Фрозиноне» со счётом 3:1, уступая по ходу встречи со счётом 0:1. Завтра, 20 августа, состоятся матчи «Рома» — «Салернитана», «Сассуоло» — «Аталанта», «Лечче» — «Лацио» и «Удинезе» — «Ювентус».