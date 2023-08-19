Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» обыграл «Монцу», «Фиорентина» без Кокорина разгромила «Дженоа»

«Интер» обыграл «Монцу», «Фиорентина» без Кокорина разгромила «Дженоа»
Комментарии

Сегодня, 19 августа, проходили матчи 1-го тура итальянской Серии А.

«Фиорентина» одержала разгромную победу в гостевом матче с «Дженоа». Голами в составе «фиалок» отметились Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура, Николас Гонсалес и Роландо Мандрагора. В составе «Дженоа» отличился Давиде Бираски. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин провёл весь матч на скамейке запасных.

Италия - Серия А . Серия А. 1-й тур
19 августа 2023, суббота. 21:45 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 4
Фиорентина
Флоренция
0:1 Бираги – 5'     0:2 Бонавентура – 11'     0:3 Гонсалес – 40'     0:4 Мандрагора – 56'     1:4 Бираски – 58'    

«Интер» победил «Монцу» со счётом 2:0. Оба гола в составе «нерадзурри» забил Лаутаро Мартинес — на восьмой и 76-й минутах.

Италия - Серия А . Серия А. 1-й тур
19 августа 2023, суббота. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Монца
Монца
1:0 Мартинес – 8'     2:0 Мартинес – 76'    

Ранее «Наполи» победил «Фрозиноне» со счётом 3:1, уступая по ходу встречи со счётом 0:1. Завтра, 20 августа, состоятся матчи «Рома» — «Салернитана», «Сассуоло» — «Аталанта», «Лечче» — «Лацио» и «Удинезе» — «Ювентус».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023