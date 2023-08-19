«Интер» обыграл «Монцу», «Фиорентина» без Кокорина разгромила «Дженоа»
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Сегодня, 19 августа, проходили матчи 1-го тура итальянской Серии А.
«Фиорентина» одержала разгромную победу в гостевом матче с «Дженоа». Голами в составе «фиалок» отметились Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура, Николас Гонсалес и Роландо Мандрагора. В составе «Дженоа» отличился Давиде Бираски. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин провёл весь матч на скамейке запасных.
Италия - Серия А . Серия А. 1-й тур
19 августа 2023, суббота. 21:45 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 4
Фиорентина
Флоренция
0:1 Бираги – 5' 0:2 Бонавентура – 11' 0:3 Гонсалес – 40' 0:4 Мандрагора – 56' 1:4 Бираски – 58'
«Интер» победил «Монцу» со счётом 2:0. Оба гола в составе «нерадзурри» забил Лаутаро Мартинес — на восьмой и 76-й минутах.
Италия - Серия А . Серия А. 1-й тур
19 августа 2023, суббота. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Монца
Монца
1:0 Мартинес – 8' 2:0 Мартинес – 76'
Ранее «Наполи» победил «Фрозиноне» со счётом 3:1, уступая по ходу встречи со счётом 0:1. Завтра, 20 августа, состоятся матчи «Рома» — «Салернитана», «Сассуоло» — «Аталанта», «Лечче» — «Лацио» и «Удинезе» — «Ювентус».
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