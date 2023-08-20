Мбаппе забил первый гол в сезоне, но это не помогло «ПСЖ» обыграть «Тулузу»

Сегодня, 19 августа, состоялся матч 2-го тура французской Лиги 1 между «Тулузой» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Мунисипал» в Тулузе, Франция. Стартовый свисток встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени.

В первом тайме командам не удалось завершить свои атаки голами. На 62-й минуте встречи вернувшийся в заявку «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый удар. Однако парижской команде этого не хватило, чтобы одержать первую победу в сезоне. На 87-й минуте марокканский форвард хозяев Закария Абухляль сравнял счёт, забив с пенальти. Итоговый результат — ничья 1:1.

После двух сыгранных матчей в активе «ПСЖ» два очка. Клуб расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. «Тулуза» набрала четыре очка и занимает третье место в чемпионате.