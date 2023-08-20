«Нэшвилл» — «Интер Майами»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 4:00 мск
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В ночь с 19 на 20 августа мск состоится финал Кубка североамериканских лиг. За трофей сыграют американские команды «Нэшвилл» и «Интер Майами».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 4:00 мск.
Кубок Лиг MLS + MX . Финал
20 августа 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл
Нэшвилл, США
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
За «Интер Майами» выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, который забил девять голов в первых шести матчах за клуб. В плей-офф Кубка североамериканских лиг «Интер Майами» победил «Орландо Сити» (3:1), «Даллас» (4:4 в основное время, 5:3 в серии пенальти), «Шарлотт» (4:0) и «Филадельфию Юнион» (4:1). «Нэшвилл» победил в плей-офф турнира «Цинциннати» (1:1 в основное время, 5:4 по пенальти), «Америку» (2:2 в основное время, 6:5 по пенальти), «Миннесоту» (5:0) и «Монтеррей» (2:0).
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