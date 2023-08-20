Джикия – о желании выступить в еврокубках: понимаю, что случиться это может нескоро
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о желании выступить в еврокубках.
«Есть ли мечта снова сыграть в еврокубках? Я бы с удовольствием выступил в Европе. И со сборной на большом турнире — тоже. Но прекрасно понимаю, что случиться это может нескоро. К тому же время идет, никто не молодеет. Скоро уже два года, как нам остается только скучать по тем матчам. Как же нам обрубили тогда путь в Лиге Европы…», — приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».
Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Джикия принял участие в четырёх матчах и не отметился результативными действиями.
В следующем туре «Спартак» встретится с «Зенитом». Матч состоится 20 августа.
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