Джикия – о желании выступить в еврокубках: понимаю, что случиться это может нескоро

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о желании выступить в еврокубках.

«Есть ли мечта снова сыграть в еврокубках? Я бы с удовольствием выступил в Европе. И со сборной на большом турнире — тоже. Но прекрасно понимаю, что случиться это может нескоро. К тому же время идет, никто не молодеет. Скоро уже два года, как нам остается только скучать по тем матчам. Как же нам обрубили тогда путь в Лиге Европы…», — приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Джикия принял участие в четырёх матчах и не отметился результативными действиями.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Зенитом». Матч состоится 20 августа.