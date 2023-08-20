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Артём Дзюба грубо отреагировал на слова комментатора по поводу гола «Локомотива»

Артём Дзюба грубо отреагировал на слова комментатора по поводу гола «Локомотива»
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба грубо отреагировал на слова комментатора Михаила Моссаковского, который сказал, что «Локомотив» вымучил гол в матче пятого тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).

«Ой, иди ты знаешь куда?», — сказал Дзюба в видео, которое опубликовал в своей социальной сети.

Дзюба пропускал матч с «Краснодаром» из-за повреждения и смотрел трансляцию по телевизору.

Напомним, ранее КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно и оштрафовал на 50 тыс. рублей за угрозу в адрес журналиста после матча с четвёртого тура РПЛ «Крыльями Советов» (1:1).

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив один гол. В следующем туре «Локомотив» встретится с «Сочи». Матч состоится 27 августа.

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