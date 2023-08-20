Морган: однажды фанаты «МЮ» поймут, что Роналду был прав насчёт тен Хага – он неудачник

Известный журналист Пирс Морган высказался о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.
В какой-то момент болельщики «Манчестер Юнайтед» проснутся от коллективной комы и поймут, что Криштиану Роналду был прав насчёт тен Хага. Он — неудачник», — написал Морган в своём «твиттере».
Напомним, в матче второго тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» со счётом 0:2. В первом туре «Красные дьяволы» обыграли «Вулверхэмптон» со счётом 1:0.
Напомним, ранее Роналду в своём интервью Пирсу Моргану раскритиковал руководство и инфраструктуру «Манчестер Юнайтед», и Эрика тен Хага. После интервью Роналду прекратил сотрудничество с «Манчестер Юнайтед» и перешёл в саудовский «Аль-Наср».
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом
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