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Морган: однажды фанаты «МЮ» поймут, что Роналду был прав насчёт тен Хага – он неудачник

Известный журналист Пирс Морган высказался о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.

В какой-то момент болельщики «Манчестер Юнайтед» проснутся от коллективной комы и поймут, что Криштиану Роналду был прав насчёт тен Хага. Он — неудачник», — написал Морган в своём «твиттере».

Напомним, в матче второго тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» со счётом 0:2. В первом туре «Красные дьяволы» обыграли «Вулверхэмптон» со счётом 1:0.

Напомним, ранее Роналду в своём интервью Пирсу Моргану раскритиковал руководство и инфраструктуру «Манчестер Юнайтед», и Эрика тен Хага. После интервью Роналду прекратил сотрудничество с «Манчестер Юнайтед» и перешёл в саудовский «Аль-Наср».

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