Семью Глэйзеров предупредили о негативной реакции в случае отказа от продажи «МЮ»

Семью Глэйзеров предупредили о потенциальной негативной реакции болельщиков, если они не продадут «Манчестер Юнайтед», сообщили источники ESPN. Владельцы клуба из США объявили в ноябре прошлого года, что рассмотрят «стратегические альтернативы», в том числе получение миноритарных инвестиций или полную продажу «МЮ».

Катарский бизнесмен Шейх Джассим и группа INEOS, возглавляемая британцем Джимом Рэтклиффом, являются потенциальными покупателями, но семья Глэйзеров ещё не приняла решения о своих дальнейших шагах.

Источники сообщили ESPN, что сопредседатели совета директоров Джоэл и Аврам Глэйзеры больше других не хотят отказываться от своих акций «МЮ». Это вызывает опасения болельщиков, что представители семьи хотят остаться владельцами, несмотря на то что они крайне непопулярны с момента их прихода в 2005 году.

По данным источников, во время обсуждения вопроса Глэйзеров попросили учесть возможность противостояния с фанатами, в случае если они объявят о своем намерении остаться в клубе в любом качестве. Болельщики ранее регулярно протестовали против владельцев. В мае 2021 года матч Английской Премьер-лиги против «Ливерпуля» был отложен после того, как демонстранты ворвались на поле стадиона «Олд Траффорд».

Источники, близкие к катарской заявке на покупку «МЮ», сообщили ESPN, что они по-прежнему скептически относятся к информации о продаже клуба. Ряд финансовых групп также рассчитывают узнать, были ли приняты их предложения об инвестициях.

«МЮ» необходимы инвестиции, чтобы начать реконструкцию «Олд Траффорд». Источники сообщили ESPN, что существуют различные планы по улучшению стадиона стоимостью от £ 800 млн ($ 1,02 млрд) до £ 2 млрд ($ 2,55 млрд).

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