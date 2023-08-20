УЕФА запретил фанатам загребского «Динамо» посещать гостевые матчи до конца сезона

УЕФА запретил фанатам загребского «Динамо» посещать гостевые матчи как минимум до конца сезона.

«По оценке УЕФА, все матчи с участием болельщиков «Динамо» считаются сопряженными с высоким риском, что, к сожалению, подтверждается чрезвычайной серьёзностью инцидентов, связанных с присутствием в Афинах болельщиков «Динамо», несмотря на решение не предоставлять им билетов на матч. Это также было отмечено в отчёте, содержащем информацию об инцидентах, предоставленную греческими властями УЕФА.

«Динамо» также предлагается совместно с соответствующими политическими органами, органами общественной безопасности и футбола Хорватии разработать и реализовать стратегию по искоренению насилия в футболе, связанного с их клубом. УЕФА ожидает в надлежащее время получить отчет от клуба с подробным планом действий, составленным для решения этой серьезной проблемы», — говорится в заявлении УЕФА.

Напомним, ранее Встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между афинским АЕКом и загребским «Динамо» перенесена на 19 августа по причине смерти болельщика греческого клуба, который получил ножевое ранение в драке между ультрас клубов.