Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался о ничьей в матче с «Краснодаром» в РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ничьей в матче пятого тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).
«Когда у тебя по разным причинам выпадают ведущие футболисты, то остроты немного не хватает. Для тех ребят, которые у нас есть, мы стараемся подбирать позиции на поле, чтобы это было качественно и безболезненно. Те игроки, которые сегодня работали на поле — Глушенков, Жемалетдинов, Пиняев, Рыбчинский, Тикнизян, Сарвели, Миранчук, который и решил для команды эту ничью, — они в любом случае старались, и старались выполнять те требования, которые им ставятся в организации атакующих действий. Самое главное, что хотел вам сказать, положение у нас не критическое, как вы выразились, это рабочий процесс. Мы ждём возвращения нашего основного нападающего и всех игроков группы атаки. Я абсолютно уверен, что команда будет двигаться дальше», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».
На данный момент «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков. «Краснодар», в свою очередь, возглавляет турнирный зачёт, записав в свой актив 13 очков.
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