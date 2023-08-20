Принц Уильям извинился за то, что не сможет лично посетить финал ЖЧМ-2023

Уильям, принц Уэльский выпустил видео, где вместе с дочкой обратился к футболисткам сборной Англии, с целью извиниться за то, что не сможет присутствовать на финале чемпионата мира.

«Львицы, я хочу пожелать вам огромной удачи на завтрашний день. Нам жаль, что мы не сможем присутствовать лично, но мы очень гордимся всем, чего вы достигли, и миллионами людей, которых вы вдохновили здесь и во всём мире. Так что выходите завтра на поле и получайте истинное удовольствие», — приводит слова принца Daily Mail.

Финал чемпионата мира состоится сегодня, 20 авугста, в 13:00 по мск. В полуфинале сборная Испании победила команду из Швеции со счётом 2:1. В свою очередь, англичанки выиграли в матче с национальной командой Австралии со счётом 3:1. Ни испанки, ни сборная Англии ни разу не выигрывали чемпионат мира.