Лионель Месси выиграл первый титул в составе «Интер Майами»

Легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси выиграл свой первый титул в составе «Интер Майами». Месси помог флоридской команде выиграть финал финальный матч Кубка лиг MLS + MX против «Нэшвилла».
Основное время матча закончилось вничью, 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалсь футболисты «Интер Майами».
Аргентинский нападающий Лионель Месси открыл счёт во встрече на 23-й минуте матча, забив свой очередной гол за клуб. До перерыва голов больше забито не было. На 57-й минуте матча в составе хозяев отличился Фабрис Пико, сравняв счёт во встрече. Далее игра перешла в серию послематчевых пенальти, где со счётом 10:9 победу одержали футболисты «Интера». Голами в составе победителей отметились Жорди Альба, Лионель Месси, Серхио Бускетс, Сергей Кривцов и другие футболисты.
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