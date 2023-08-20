Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг MLS + MX

Завершился финальный матч Кубка лиг MLS + MX, в котором встречались «Нэшвилл» и «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Геодис Парк» в Нэшвилле (США). Основное время матча закончилось вничью, 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты «Интер Майами», выиграв Кубка лиг MLS + MX.

Отметим, что по ходу сегодняшнего матча аргентинский нападающий Лионель Месси сначала отличился с игры, забив в первом тайме, затем реализовал пенальти в послематчевой серии. Таким образом, Лионель записал в свой актив 10-й мяч в турнире и стал лучшим бомбардиром Кубка лиг MLS + MX.

У ближайшего преследователя Бонгокуле Хлонгване 7 забитых мячей.

Отметим, Месси завоевал 44-й трофей в профессионально карьере и стал самым титулованным футболистом в истории футбола.