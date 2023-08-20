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«Спартак» — «Зенит»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 20 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между столичным «Спартаком» и петербуржским «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Александром Богдановым (Верея). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги состоялась 7 мая 2023 года и закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:2.

На данный момент петербургская команда располагается на седьмой строчке в таблице РПЛ с семью очками. В свою очередь, красно-белые находятся на пятой позиции с девятью баллами.