«Спартак» — «Зенит»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 20 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между столичным «Спартаком» и петербуржским «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Александром Богдановым (Верея). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги состоялась 7 мая 2023 года и закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:2.
На данный момент петербургская команда располагается на седьмой строчке в таблице РПЛ с семью очками. В свою очередь, красно-белые находятся на пятой позиции с девятью баллами.
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