Марцел Личка: переход Захаряна в Испанию — супер для российского футбола

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал переход российского футболиста Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Переход Захаряна в Испанию — супер для российского футбола. Это означает, что хороший игрок может уехать в Европу и играть в одной из лучших лиг. Я только за. Мне, как тренеру, хотелось бы, чтобы он остался помогать команде. Но, с другой стороны, для клуба и для него это развитие, большой шаг. Я это только поддерживаю.
Я думаю, что играть в Испании для него лучший вариант. В Англии очень высокий уровень силовой борьбы. В Испании можно играть в техничный футбол, можно быстрее привыкать и развиваться.
Как с ним попрощались? Нормально. Сказали ему, что очень важно работать и развиваться как футболист», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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