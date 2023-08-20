Марцел Личка: переход Захаряна в Испанию — супер для российского футбола

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал переход российского футболиста Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Переход Захаряна в Испанию — супер для российского футбола. Это означает, что хороший игрок может уехать в Европу и играть в одной из лучших лиг. Я только за. Мне, как тренеру, хотелось бы, чтобы он остался помогать команде. Но, с другой стороны, для клуба и для него это развитие, большой шаг. Я это только поддерживаю.

Я думаю, что играть в Испании для него лучший вариант. В Англии очень высокий уровень силовой борьбы. В Испании можно играть в техничный футбол, можно быстрее привыкать и развиваться.

Как с ним попрощались? Нормально. Сказали ему, что очень важно работать и развиваться как футболист», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.