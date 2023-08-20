Гафин: Чавес делает многое, чтобы его трансфер в «Динамо» состоялся. Мы в него верим

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о том, что клуб продолжает попытки приобрести полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса.
«Мы долго ведём сделку по Чавесу и не сходим с этой кандидатуры, потому что, если мы верим в футболиста, мы идём до конца. Это ровно тот случай. Надеюсь, что с обратной стороны ситуация такая же.
На самом деле сам Чавес со своей стороны делает многое, чтобы мы смогли осуществить трансфер. Не сказать, что мы удивлены, но его поведение вызывает уважение», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В прошлом сезоне 27-летний Чавес провёл за «Пачуку» 42 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 8 млн.
- 20 августа 2023
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