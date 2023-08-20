Михаил Галактионов рассказал, как «Локомотив» готовился к «Краснодару»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о подготовке к матчу 5-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Команды сыграли вничью — 1:1.
«Планировали навязать свою игру или как-то анализировали соперника? Конечно, когда мы готовимся к тому или иному сопернику, мы обращаем внимание на те аспекты в игре, когда соперник с мячом, когда без мяча. Как нам необходимо правильно обороняться, в каких зонах нужно прессинговать, а где надо обороняться позиционно.
Мы знали, что в первом тайме команда соперника играет очень высоко в позиционной атаке, фланги тоже расположены высоко. И у нас было несколько острых контратак, когда Пиняев, Глушенков, Жемалетдинов и Рыбчинский буквально вылетали в быструю ответную атаку. Немножко не хватало завершения, остроты, но это определённые аспекты тех атак, на которые мы делали ставку», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».
- 20 августа 2023
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