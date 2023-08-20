Гончаренко: «Уралу» не стоило садиться глубоко, но лучше играть плохо и победить

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0).

«Очень хорошо проявил себя Помазун, он у нас тоже в игре. Мы реализовали пенальти, а потом, к сожалению, очень глубоко сели, начали удерживать результат. Наверное, этого делать не стоило. Но в любом случае иногда стоит играть плохо и победить. Всегда после того, как ты оцениваешь чемпионат, понимаешь, что это были очень важные очки», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Урала».

Единственный гол в матче забил Алексей Каштанов, реализовавший пенальти на 49-й минуте. «Урал» находится на втором месте в РПЛ, набрав 13 очков в пяти турах.