Гончаренко: «Уралу» не стоило садиться глубоко, но лучше играть плохо и победить
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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0).
«Очень хорошо проявил себя Помазун, он у нас тоже в игре. Мы реализовали пенальти, а потом, к сожалению, очень глубоко сели, начали удерживать результат. Наверное, этого делать не стоило. Но в любом случае иногда стоит играть плохо и победить. Всегда после того, как ты оцениваешь чемпионат, понимаешь, что это были очень важные очки», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Урала».
Единственный гол в матче забил Алексей Каштанов, реализовавший пенальти на 49-й минуте. «Урал» находится на втором месте в РПЛ, набрав 13 очков в пяти турах.
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