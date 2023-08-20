Радимов: Захаряну будет непросто конкурировать за место в основе «Реала Сосьедад»

Экс‑футболист сборной России и «Зенита», обладатель Кубка УЕФА Владислав Радимов заявил, что Арсену Захаряну придётся доказывать на тренировках своё право играть в стартовом составе «Реала Сосьедад».
«Реал Сосьедад» попал в Лигу чемпионов и уступил только «Барселоне», «Реалу» и «Атлетико». То есть это топ-команда Испании, где собраны футболисты высокого уровня, причём как испанцы, так и иностранцы, и тоже дорогие. Он должен понимать, что конкурировать будет непросто. Это совершенно другой футбол, другой мир.
Тут нельзя опускаться ниже определённой планки, что Захарян позволял себе в прошлом сезоне. Будет показательно, выдержит он или нет. Нужно будет доказывать не от игры к игре, а от тренировки к тренировке, что ты заслуживаешь выходить в стартовом составе», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
- 20 августа 2023
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