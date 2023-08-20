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«Как можно променять ЛЧ на финансовые условия?» Джикия — о чемпионате Саудовской Аравии

«Как можно променять ЛЧ на финансовые условия?» Джикия — о чемпионате Саудовской Аравии
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Защитник московского «Спартака» Геогрий Джикия высказался о громких трансферах в чемпионате Саудовской Аравии.

«Начал ли смотреть чемпионат Саудовской Аравии? Глянул финал Клубного кубка арабских чемпионов. Но в целом слежу только за новостями: каждые два или три дня какой-нибудь звёздный футболист уезжает в этот чемпионат. Сначала относился к этому совершенно спокойно, но потом… Когда дело касается возрастных футболистов вроде Роналду — это один вопрос, но, когда стали переходить игроки в самом соку, я этого не понял. Как можно променять Лигу чемпионов на финансовые условия? Спорт не должен превращаться в инструмент для зарабатывания денег. Ведь те, кто сейчас оказывается в арабских командах, явно и так не бедствовали.

Несколько лет назад была похожая история с лигой Китая, но известные футболисты быстро вернулись оттуда. Всё-таки есть детские мечты, которые того стоят», — приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».

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