Капитан «Динамо» Бальбуэна: выиграв матч с ЦСКА, мы подняли уровень нашей уверенности

Защитник «Динамо» Флориан Бальбуэна подвёл итоги матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).

«Каждая игра сложная. Но мы счастливы, что смогли заработать три очка. Мы должны продолжать работать. Есть что ещё улучшить. Но, выиграв эту игру, мы подняли уровень нашей уверенности. Но нам ещё надо работать — сделать команду более конкурентоспособной», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Первый тайм остался за ЦСКА – гол на шестой минуте забил Антон Заболотный. В самом начале второго тайма динамовцы сравняли счёт усилиями Муми Нгамалё. Ближе к концу матча хозяева забили второй гол. Заболотный сыграл рукой в своей штрафной, и Фёдор Смолов реализовал пенальти.