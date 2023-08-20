Георгий Джикия назвал причины весеннего спада в игре «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о весеннем спаде в игре команды.

«Сейчас уже прошло немало времени, поэтому можно затронуть эту тему. После игр я считаю неправильными подобные разговоры, так как не хочется плакаться или искать виноватых. Но есть факты, от которых никуда не деться. Имели место несколько моментов, которые, можно сказать, надломили команду.

Одним из основных я вижу отменённый гол Саши Соболева — кстати, в матче с «Уралом». Тогда рефери дал свисток немного раньше удара по мячу. Я ко всем уважительно отношусь, не хочу комментировать судейство и надеюсь, что никогда не буду этого делать. Все ошибаются, в том числе и я, конечно. Но тот матч прилично повлиял на команду.

Второй причиной могу назвать большое количество временно отсутствовавших игроков. Одним из самых тяжёлых поражений стал матч с «Акроном». Перед той игрой по разным причинам мы недосчитались около десяти футболистов. Не хочу, чтобы это звучало как оправдание, но не обратить внимания на этот факт было бы неверно. Тот результат повлиял на дальнейшее настроение коллектива. Когда ты стараешься защитить титул и вылетаешь от команды из Первой лиги, это очень болезненно воспринимается.

Травмы в тот период получали ключевые футболисты. К тому же у нескольких человек были длительные дисквалификации», — приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».