Джикия: представить и позволить переход в ЦСКА точно не могу, меня там и не ждёт никто

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о трансфере парагвайского нападающего Хесуса Медины из ЦСКА в команду красно-белых.

«Удивил ли прямой трансфер Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак»? Могу сказать честно: да. Для меня как для человека, который родился, вырос в России и знает, что такое дерби «Спартак» — ЦСКА, подобное удивительно. Я себе такое представить и позволить точно не могу. Хотя меня там и не ждёт никто. Что касается Медины, то мы полтора года были на поле принципиальными соперниками, но теперь он один из нас», — приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».

«Спартак» объявил о переходе Хесуса Медины в июле 2023 года. 26-летний футболист заключил с клубом контракт на три года.