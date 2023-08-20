Джикия: представить и позволить переход в ЦСКА точно не могу, меня там и не ждёт никто
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о трансфере парагвайского нападающего Хесуса Медины из ЦСКА в команду красно-белых.
«Удивил ли прямой трансфер Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак»? Могу сказать честно: да. Для меня как для человека, который родился, вырос в России и знает, что такое дерби «Спартак» — ЦСКА, подобное удивительно. Я себе такое представить и позволить точно не могу. Хотя меня там и не ждёт никто. Что касается Медины, то мы полтора года были на поле принципиальными соперниками, но теперь он один из нас», — приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».
«Спартак» объявил о переходе Хесуса Медины в июле 2023 года. 26-летний футболист заключил с клубом контракт на три года.
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