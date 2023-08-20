Видеообзор разгромной победы «Сочи» в матче с «Ростовом»

Вчера, 19 августа, состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между «Сочи» и «Ростовом». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Главным арбитром встречи был Роман Галимов. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.
На 16-й минуте встречи форвард «Сочи» Мартин Крамарич отправил мяч в сетку ворот Сергея Песьякова и вывел хозяев вперёд. Спустя ещё 12 минут сочинцы смогли увеличить своё преимущество до двух мячей. Автором гола стал Лука Джорджевич. Во втором тайме футболисты «Сочи» смогли упрочить своё лидерство в матче. На 69-й минуте встречи дубль оформил словенский форвард Мартин Крамарич. А на 76-й минуте чешский футболист Юрий Медведев установил окончательный счёт в матче. 4:0 — победа «Сочи».
После этой победы в активе «Сочи» стало шесть очков, команда поднялась на девятое место турнирной таблицы. «Ростов» остался с семью очками и расположился на восьмой строчке в чемпионате.
- 20 августа 2023
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