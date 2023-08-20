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Аршавин — о Захаряне: никто для Арсена ковровую дорожку стелить не будет

Аршавин — о Захаряне: никто для Арсена ковровую дорожку стелить не будет
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Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал переход российского полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад», отметив, что 20-летнему игроку понадобится терпение.

«Конечно, важно решить бытовые вопросы: где жить, как добираться, просто где покупать продукты. Второе или, может быть, даже первое — язык, а уже потом всё остальное. Всё-таки это важно для футболиста, как и для любого человека, приезжающего в другой город, в другую страну. Я считаю его большим талантом нашего футбола, но терпение ему, безусловно, понадобится. На его позиции играет футболист за 40 миллионов. Никто для Арсена ковровую дорожку сразу стелить не будет», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна из московского «Динамо» в субботу, 19 августа. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2029 года.

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