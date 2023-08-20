Аршавин — о Захаряне: никто для Арсена ковровую дорожку стелить не будет

Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал переход российского полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад», отметив, что 20-летнему игроку понадобится терпение.
«Конечно, важно решить бытовые вопросы: где жить, как добираться, просто где покупать продукты. Второе или, может быть, даже первое — язык, а уже потом всё остальное. Всё-таки это важно для футболиста, как и для любого человека, приезжающего в другой город, в другую страну. Я считаю его большим талантом нашего футбола, но терпение ему, безусловно, понадобится. На его позиции играет футболист за 40 миллионов. Никто для Арсена ковровую дорожку сразу стелить не будет», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна из московского «Динамо» в субботу, 19 августа. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2029 года.
- 20 августа 2023
-
10:08
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:56
-
09:53
-
09:43
-
09:35
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:19
-
09:15
-
09:11
-
09:05
-
09:03
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:29
-
07:00
-
07:00
-
06:41
-
06:40
-
06:25
-
06:00
-
05:59
-
05:50
-
04:51
-
04:33
-
04:14
-
04:10
-
03:37