«Надеюсь, что это только начало». Месси — о победе «Интер Майами» в Кубке лиг
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси опубликовал пост в социальной сети, посвящённый победе клуба в Кубке лиг MLS + MX.
«Очень рад выиграть первый титул в истории клуба. Упорный труд и самоотдача каждого сделали это возможным. Надеюсь, что это только начало. Вперёд, «Интер Майами», — написал Месси.
В финале турнира «Интер Майами» встречался с «Нэшвиллом». Основное время матча закончилось вничью — 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Интер Майами» (10:9). Месси открыл счёт во встрече на 23-й минуте. Он также реализовал пенальти в послематчевой серии. Таким образом, аргентинец завоевал 44-й трофей в профессиональной карьере и стал самым титулованным футболистом в истории.
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