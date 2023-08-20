Юсупов: у «Сочи» скромный бюджет. Мы не «Спартак» и не «Зенит»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов после матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:0) заявил, что южане не могут соперничать по бюджету со «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА и «Краснодаром», поэтому поражения от таких команд в гостях объяснимы.

«Удивился ли, что «Ростов» так легко отдал очки? Никто не ожидал, что так сложится игра. У «Ростова», может быть, свои проблемы с переездом: в Сочи жарко, а мы худо‑бедно адаптированы. Но это их проблемы. Мы выходили на игру с хорошим настроем и, слава богу, выиграли, а 4:0 или 1:0, было бы без разницы.

Объясняется ли психологией серия из поражений на старте сезона? По сути, по игре мы уступили только «Ахмату». А у «Краснодара» и ЦСКА и бюджеты в 10 раз больше, поэтому нормально, что они выигрывают дома у «Сочи» и у других. Мы не «Спартак» и не «Зенит», у нас скромный бюджет. А проигрыш «Ахмату» был провалом», — приводит слова Юсупова «Матч ТВ».