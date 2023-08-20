В «Динамо» ответили на вопрос, была ли боязнь, что трансфер Захаряна сорвётся
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился подробностями трансфера полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Когда мы объявили о принципиальной договорённости по Захаряну между «Динамо» и «Реалом Сосьедад», всё так и было, но нужна была договорённость между стороной игрока и клубом. Да, Арсен провёл тренировку с командой после нашего объявления, потому что у него был контракт с нами и потому что договорённости между стороной игрока и «Реалом Сосьедад» не было.
Боялся ли я, что трансфер сорвётся? Все стороны в этой сделке были настроены конструктивно. Всем хотелось, чтобы этот трансфер состоялся», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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