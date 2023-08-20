Месси подкидывали в воздух и вручали ему первый трофей в США. Лучшие фото с награждения

20 августа состоялся финальный матч Кубка лиг MLS + MX, в котором встречались «Нэшвилл» и «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Геодис Парк» в Нэшвилле (США). Основное время матча закончилось вничью — 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты «Интер Майами».
Аргентинский нападающий Лионель Месси завоевал первый трофей в составе клуба из Майами. Именно он открыл счёт в матче, отличившись на 23-й минуте
Хозяева поля сравняли счёт во втором тайме благодаря голу Фабриса Пико. Далее игра перешла в серию послематчевых пенальти, где со счётом 10:9 победу одержали футболисты «Интера». Голами в составе победителей отметились Жорди Альба, Лионель Месси, Серхио Бускетс, Сергей Кривцов и другие футболисты.
Для Месси этот трофей стал 44-м в профессиональной карьере. Таким образом, аргентинец стал самым титулованным футболистом в истории, обойдя Дани Алвеса, у которого 43 трофея.
Лучшие фото с церемонии награждения «Интер Майами» — в фотоподборке «Чемпионата».
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