Видеообзор ничьей «Краснодара» и «Локомотива»

Вчера, 19 августа, на стадионе «Краснодар» состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Краснодар» играл с московским «Локомотивом». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск.

На 21-й минуте встречи в ворота «Локомотива» был назначен 11-метровый удар. Голкипер москвичей Илья Лантратов сбил защитника «Краснодара» Сергея Волкова в штрафной площади. К мячу подошёл полузащитник Эдуард Сперцян. Однако футболист сборной Армении не смог попасть в ворота. Сразу после начала второй половины встречи «Краснодар» повёл в счёте. На 46-й минуте матча гол забил полузащитник хозяев Ильзат Ахметов. На 90+8-й минуте матча полузащитник Антон Миранчук спас ничейный результат для «Локомотива». Итоговый счёт — 1:1.

После сегодняшних матчей «Краснодар» делит первую строчку таблицы с «Уралом», а «Локомотив» расположился на 10-м месте с шестью очками.