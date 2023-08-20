Защитник ЦСКА Мойзес: братское дерби — это здорово, но на поле накал борьбы сохраняется

Защитник московского ЦСКА Мойзес рассказал, как относится к дерби с «Динамо», и признался, что состоит в хороших отношениях с капитаном бело-голубых Фабианом Бальбуэной.
«Если вы вспомните братское дерби, которое было не так давно, это было прекрасно. Наши болельщики кричали: «Динамо», «Динамо». Их фанаты скандировали: «ЦСКА, ЦСКА». Я за свою карьеру такого никогда не встречал. Это здорово, между игроками тоже тёплые дружеские отношения. Я даже в «Коринтиансе» играл с Фабианом Бальбуэной, поэтому мы с ним в хороших отношениях. Но на поле накал борьбы сохраняется. Попрощался ли Карраскаль с командой? Всё‑таки лучше этот вопрос переадресовать руководству. Я не особо посвящён, сложно что‑то комментировать», — приводит слова Мойзеса «Матч ТВ».
В субботу, 19 августа, «Динамо» в рамках 5‑го тура РПЛ обыграло ЦСКА со счётом 2:1.
- 20 августа 2023
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