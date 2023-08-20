Игнашевич: судья выдумал пенальти в ворота «Балтики»
Поделиться
Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал судейство в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (0:1).
«Это неочевидный эпизод. Не понимаю, зачем ставить неочевидный пенальти за неочевидный фол. Судил нормально, потом взял и выдумал пенальти. Это в голове не укладывается. Я доволен игрой команды, нам противостоял непростой соперник, который идёт в верхушке турнирной таблицы. Мы ещё проанализируем игру», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».
Единственный гол в матче забил Алексей Каштанов, реализовавший пенальти на 49-й минуте. «Урал» находится на втором месте в РПЛ, набрав 13 очков в пяти турах. «Балтика» занимает 14-е место с тремя баллами.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 августа 2023
-
11:41
-
11:32
-
11:30
-
11:16
-
11:00
-
10:59
-
10:53
-
10:36
-
10:35
-
10:34
-
10:30
-
10:25
-
10:21
-
10:19
-
10:16
-
10:08
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:56
-
09:53
-
09:43
-
09:35
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:19
-
09:15
-
09:11
-
09:05
-
09:03
-
09:00
-
08:50
-
08:30
Партнерский контент