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Игнашевич: судья выдумал пенальти в ворота «Балтики»

Игнашевич: судья выдумал пенальти в ворота «Балтики»
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Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал судейство в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (0:1).

«Это неочевидный эпизод. Не понимаю, зачем ставить неочевидный пенальти за неочевидный фол. Судил нормально, потом взял и выдумал пенальти. Это в голове не укладывается. Я доволен игрой команды, нам противостоял непростой соперник, который идёт в верхушке турнирной таблицы. Мы ещё проанализируем игру», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

Единственный гол в матче забил Алексей Каштанов, реализовавший пенальти на 49-й минуте. «Урал» находится на втором месте в РПЛ, набрав 13 очков в пяти турах. «Балтика» занимает 14-е место с тремя баллами.

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