Игнашевич: судья выдумал пенальти в ворота «Балтики»

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал судейство в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (0:1).

«Это неочевидный эпизод. Не понимаю, зачем ставить неочевидный пенальти за неочевидный фол. Судил нормально, потом взял и выдумал пенальти. Это в голове не укладывается. Я доволен игрой команды, нам противостоял непростой соперник, который идёт в верхушке турнирной таблицы. Мы ещё проанализируем игру», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

Единственный гол в матче забил Алексей Каштанов, реализовавший пенальти на 49-й минуте. «Урал» находится на втором месте в РПЛ, набрав 13 очков в пяти турах. «Балтика» занимает 14-е место с тремя баллами.